Tokat'ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi - Son Dakika

- Tokat'ta 10 kişide mutant virüsü tespit edildi

TOKAT - Tokat'ta, 10 kişide mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerde ayrıca tarama yapılıyor. Tokat'ta 2 korona virüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların ile aile fertlerinde de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10 çıktığı öğrenildi. Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat'ta mutasyona uğramış virüs kapan hastaların virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

Türkiye'de 15 kişi de görüldüğü açıklanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.