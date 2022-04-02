Tokat'ta 10 milyon 370 bin meyve fidanı ve süs bitkisi yetiştiriliyor - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Valilik koordinesinde TarımTokat ve OrmanTokat projeleri kapsamında 10 milyon 370 bin meyve fidanı ve süs bitkisi yetiştirilen alanlarda incelemelerde bulundu.

Balcı, incelemeleri sırasında çapa makinesiyle fidan çukuru açıp işçilerle çukurlara fidan dikti.

Tarımın, üretimin, çiftçinin ve toprağın dostu olduklarını belirten Balcı "Üretimin artması, çiftçimizin zenginleşmesi ve 7 büyük ovası, 3 önemli nehriyle Tokat'ın sahip olduğu büyük tarım potansiyelinin değerlendirilmesi için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

İl genelinde 10 milyon 370 bin meyve fidanı ve süs bitkisi yetiştirdiklerini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Aşılamalarını ve bakımlarını yaptıktan sonra 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde Tokat'ımızın verimli topraklarıyla ve çiftçilerimizle buluşturacağız. Tarım memleketi Tokat, meyve deposu olacak. Elde edilen tarımsal ürünler Tokat'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine çok büyük katkı sağlayacak yeni havalimanımızdan dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Tokat'ımızın ve Tokatlı hemşehrilerimizin huzuruna, refahına, esenliğine ve zenginliklerine katkı sağlayacak. Emeği geçen tarım ve orman teşkilatındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bütün işçilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum."