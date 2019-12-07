Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
Son Dakika Güncel Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı - Son Dakika

Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

6 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 10 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker dualarla anıldı.

Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 10 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker dualarla anıldı.


Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları, öz geçmişleri ve Türk bayrakları bulunan "Şehitler Anıtı"nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programa Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu.


Şehit askerler için yaptırılan anıt, saldırının birinci yılında açılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 10 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]