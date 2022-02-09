Üye Girişi
Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi

09.02.2022 13:06
Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-3 Şubat tarihlerinde D-100 kara yolu Erbaa ilçesinde yol emniyet ve kontrol uygulaması ve il merkezinde çalışmalar yaptı.

Uygulamada, İran plakalı yolcu otobüsünde bulunan 6 İran vatandaşına ait valizlerde gizlenmiş toplam 418 paket kaçak sigara bulundu. İl merkezinde de bir şahsın taşıdığı valizde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yedi kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
13:24 Asansörde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirtildi!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement