Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-3 Şubat tarihlerinde D-100 kara yolu Erbaa ilçesinde yol emniyet ve kontrol uygulaması ve il merkezinde çalışmalar yaptı.
Uygulamada, İran plakalı yolcu otobüsünde bulunan 6 İran vatandaşına ait valizlerde gizlenmiş toplam 418 paket kaçak sigara bulundu. İl merkezinde de bir şahsın taşıdığı valizde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yedi kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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