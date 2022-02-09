Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta 1118 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-3 Şubat tarihlerinde D-100 kara yolu Erbaa ilçesinde yol emniyet ve kontrol uygulaması ve il merkezinde çalışmalar yaptı.

Uygulamada, İran plakalı yolcu otobüsünde bulunan 6 İran vatandaşına ait valizlerde gizlenmiş toplam 418 paket kaçak sigara bulundu. İl merkezinde de bir şahsın taşıdığı valizde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yedi kişi hakkında adli işlem başlatıldı.