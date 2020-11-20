Tokat'ta 1156 çiftçiye gübre dağıtıldı - Son Dakika

2020 yılında Tokat merkez ve ilçelerinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen çiftçilere, Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan kaynakla temin edilen gübre dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programda Vali Ozan Balcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarıma ve çiftçiye dost bir devlet olduğuna işaret ederek, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurguladı.

Tokat'ta 2020 yılında meydana gelen doğal afetlerden bazı bölgelerin değişik oranda etkilendiğini anlatan Balcı, "Devletimiz her zaman çiftçimizin yanında. Cumhurbaşkanlığımızdan gelen kaynakla çiftçimize merhem olalım denildi. Bu kapsamda 937,5 ton gübreyi zarar gören 1156 çiftçimize dağıtıyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Müdürü Levent Uslu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ile tarım kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.