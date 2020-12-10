Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta, 127 parça tarihi eser ele geçirildi
10.12.2020 16:32
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, çeşitli dönemlere ait 127 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde yaşayan A.B. ve S.Y.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 107 sikke, 10 yüzük, haç figürlü 4 kolye, 4 küpe, 5 santimetre büyüklüğünde insan figürlü heykel ve süs eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı Yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü! "Taciz ettiği için yaptım" dedi Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu