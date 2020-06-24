Tokat'ta 13 bin tüplü asma fidanı üretici ile buluştu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yapılan törende 13 bin tüplü asma fidanı dağıtımı yapıldı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yapılan törende 13 bin tüplü asma fidanı dağıtımı yapıldı.
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında düzenlenen törende TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi açılış konuşması yaptı. Cangi, TOGÜ Ziraat Fakültesinin Türkiye'de sertifikalı asma fidanı üreten tek fakülte olduğunu ifade ederek, "Tokat ve bölge illerinde yok olmaya yüz tutan yöresel üzüm çeşitlerinden fidanların üretilerek genetik kaynaklarının muhafaza edilmesini sağlıyoruz" dedi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise 10 yıldır yapılan çalışmalar ile bölge tarımına önemli katkılar sağlandığını belirterek, "2011 yılında başlayan asma fidanı üretimi, bu yılda da aksatılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu yıl üniversitemizde yaklaşık 13 bin adet tüplü asma fidanı üretmemize rağmen bu rakam üreticilerimizin taleplerini karşılamaktan uzaktır. Uzun vadede bu miktarı Sayın Valimizin desteği ile artırırsak üreticilerimize destek oluruz. Araştırmacılarımız 3 yıllık çalışma sonunda kalıntısız bağ yaprağı üretimine yönelik zirai mücadele programı hazırladı. Önümüzdeki günlerde üreticilere bu konuda eğitim programların düzenlenerek bölge bağcılığında sürdürülebilir ve istikrarlı gelişim hedefleniyor" dedi. Vali Dr. Ozan Balcı'nın konuşmasının ardından Tokat merkez, ilçe ve köylerinden gelen üreticilere 13 bin adet tüplü asma fidanları dağıtıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:15 Kaynak: İHA
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