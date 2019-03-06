Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 15 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı

Tokat'ta 15 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı

2 saat önce

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta 15 Kişi Fetö'den Gözaltına Alındı, System.String[]
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin üniversite ve askeri yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin üniversite ve mahrem askeri yapılanması soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa
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