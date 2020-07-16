Tokat'ta '15 Temmuz' anması - Son Dakika

Tokat'ta '15 Temmuz' anması

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocaklı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs nedeniyle programın yapılacağı alanın girişlerinde vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle 'Millete Sesleniş' konuşması meydanda vatandaşlara canlı izletildi.

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Programda konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "O günleri hatırlayalım, tişörtlerini çıkartıp, tankların o eksoz borularını tıkayan o kardeşlerimizi unutmayacağız. Yine ayaklarındaki o terlikleri çıkaran teyzelerimizi, nasıl o tankları kovaladıklarını unutmadık ve unutmayacağız. Çok iyi hatırlıyorum 5 yaşındaki çocuk, babası ile birlikte demokrasi nöbetine giderken kamyonuna bayrağını takmış ipi ile o kamyonu çeke çeke meydana gidiyordu. İşte o 5 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisini unutmuyoruz. İşte biz böyle bir milletiz. Genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, evladıyla biz böyle bir milletiz. Eğer mesele vatansa gerisi teferruattır diyen bir milletiz" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise "Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında devletimizin ve milletimizin varlığına, birliğine, geleceğimize kast etmek isteyen hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı Büyük Türk Milleti'nin şanlı direnişini, cesaretini, fedakarlığını ve o gün yaşananları hatırlamak için bir araya geldik. Ben buradan 251 şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu yaptığı duanın ardından camilerde sala okunmasıyla program son buldu.


Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta '15 Temmuz' anması - Son Dakika

Son Dakika

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