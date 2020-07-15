Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, mevlit okundu ve şehitlik ziyaret edildi.

TOKAT'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, mevlit okundu ve şehitlik ziyaret edildi.

Kentte, etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda '15 Temmuz Şehitler' isimli resim sergisi açıldı. Açılışa, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Açılış programın ardından il protokolü, Ali Paşa Camii'nde şehitler için okunan mevlit programına katıldı. Sonrasında ise Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından burada Kuran tilaveti okunarak, dua edildi.

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Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika
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14:50
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13:41
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13:08
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12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
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10:38
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10:12
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