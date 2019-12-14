Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi yatılı pansiyonunda bazı öğrencilerde baş dönmesi mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.

Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 18 lise öğrencisi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öğrencilerden 6'sı taburcu edildi. 12 öğrencinin hastanede tedavisi sürüyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Reşadiye Kaymakamlığına vekalet eden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan hastaneye gelerek öğrencileri ziyaret etti.

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz
Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis

Son Dakika Haberleri
08:50 Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
08:29 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
07:39 Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
07:39 Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
07:39 Tarsus hali'nde yangın 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 08:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]