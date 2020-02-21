Son Dakika › Güncel › Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi
6 saat önce
TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde yaşayan S.Ö.'nün elinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan polis, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik buldu. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti