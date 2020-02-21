Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi

6 saat önce

TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.

Tokat'ta, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi, System.String[]

TOKAT'ta Osmanlı Dönemi'ne ait 1850 yıllardan kalma 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niksar ilçesinde yaşayan S.Ö.'nün elinde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin evine baskın yapan polis, 1850'li yıllardan kalma 4 tabanca ile 16 sikke ve 1 bileklik buldu. Gözaltına alınan S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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