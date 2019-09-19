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Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

6 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Tokat'ta tören düzenlendi.

Tokat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Tokat'ta tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.


Özmen, "Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." diye konuştu.

19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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