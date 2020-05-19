Tokat'ta, 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

Tokat'ta, 19 Mayıs kutlandı
TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
TOKAT'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Havacılık kulübü paraşütçüleri ise uçuş gerçekleştirdi.Kentteki kutlamalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Programa katılanlar koronavirüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uygun hareket eti. Etkinlikler kapsamında Turhal Sportif Havacılık Kulübü üyeleri kent merkezindeki Gıj Gıj tepesinden havalanarak şehrin üzerinde paraşütleri ile uçuş yaptı. Gazi Osman Paşa Stadyumu'na iniş yapan paraşütçüler havada Türk bayrağı açtı. Vatandaşlar ise evlerinin balkon ve camlarını Atatürk posteri ve bayraklarla süsledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:48 Kaynak: DHA
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