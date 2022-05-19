Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı

19.05.2022 15:56

Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttıTOKAT Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı.

Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı

TOKAT Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı.

Tokat'ta il merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini yer yer kar yağışına bıraktı. Erbaa, Reşadiye ile Başçiftlik ilçelerinde yaylalar beyaza büründü. Koyun sürüleri kar yağışı altında yayıldı. Mayıs ayında yeşil örtü üzerine yağan kar objektiflere yansıdı. 19 Mayıs'ta kar yağışını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karda kayan vatandaşlar farklı bir heyecan yaşadı.

Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı
Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı
Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı
Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı

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Bolu'nun yükseklerine mayıs karı Bolu'nun yükseklerine mayıs karı Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi Doğu Karadeniz yaylalarında 19 Mayıs'ta kar sürprizi
Kaynak: İHA

Tokat, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı - Son Dakika
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