Tokat'ta 2 aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Oğlubey Mahallesi'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullandığı olayda 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.
Yaralılar, ambulanslar ve özel otomobille kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri ise mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:37 - Kaynak: AA
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