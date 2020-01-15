Tokat'ta 2 bin 110 dekar tarım arazisi suya kavuşacak - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesi Gökçeli Beldesi Selim Deresi üzerinde yapımı devam eden Gökçeli barajında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığı, barajın faaliyete geçmesi ile birlikte 2 bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydedildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'a yapılan yatırımlar ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tokat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tokat'ın Niksar ilçesi Gökçeli Beldesi'nin 1 kilometre güneydoğusundaki Selim Deresi üzerinde yapımı devam eden Gökçeli barajında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydetti. Çalışmaları devam eden Gökçeli Barajının tamamlanması ile 2 bin 110 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Aydın, "'Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 4 milyon 253 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir 'dedi.



Temelden yüksekliği 41,4 metre olup 1,03 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olan Gökçeli Barajında; gövde sıyırma kazısı ve enjeksiyonu, beton kaplama, dolusavak kazısı ve dipsavak imalatları ve Batardo dolgusu tamamlanmış olup gövde dolgusuna devam edilmekte olduğu bildirildi. - TOKAT