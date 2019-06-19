Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi

42 dakika önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi.

Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazartesi günü Erbaa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.D., Ş.S., V.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 550 ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy ile 8 Lyrica hap ele geçirildi. Tokat'ta tek operasyonda ilk kez bu miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
Erbaa, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'ye cevap verdi Balıkesir'de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:05:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, 2 bin 550 ecstasy hap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]