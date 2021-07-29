Tokat'ta 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 80 adet extacy hap ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erbaa ilçesinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından takip edilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramda 2 bin 80 adet extacy hap, 45 gram toz extacy ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT