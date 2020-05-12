Tokat'ta 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi - Son Dakika

Tokat'ta 2 bin ailenin veresiye borcu ödendi

TOKAT'ta maddi durumu iyi olmayanların bakkallara olan borçlarının ödenmesi için başlatılan kampanya kapsamında 2 bin ailenin veresiye borçları kapatıldı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası, mahalle aralarında bulunan bakkallardan alış-veriş yapan ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin borçlarını ödeyememesi üzerine, 5 ay önce veresiye defterlerini satışa çıkardı. 5 ay içeresinde kent merkezi de yaklaşık 2 bin ailenin borçları bu uygulama sayesinde ödendi. Oda Başkanı Şaban Kaya, "Oda olarak 2020 yılında başlatmış olduğumuz zimem hayırı Türkiye'de fevri olarak yapılıyordu. Fakat biz bunu ilk organize olarak yaptık. Esnaflarımıza ulaşarak, dul, yetim, maddi olarak sıkıntı olarak çeken ailelerin veresiye defterlerini hayır sevenlerin yardımlarıyla kapattık. Hem de bakkal esnafımıza destek olduk. Bu hayırda bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Kovid-19'un gelmesi bizim hayırlarımızı biraz etkilemiş olabilir ama 80 bin liraya yakın bir para toplandı. Bununla da yaklaşık 2 bin ailenin veresiyesi kapatılmış oldu" oldu. Bedestenlioğlu Mahallesi'ne bakkal esnafı olan Turgut Çelik, mahallesinde bir çok ailenin koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını belirterek, "Buradaki ikamet eden vatandaşlarımız fabrika işçisi. Koronavirüs nedeniyle bir çok işçi işsiz kaldı. Bayağı bir vatandaşımız mağdur oldu. Bir çok hayır sever vatandaşımız da odamıza giderek destek de bulundu. Allah hayırlarını kabul etsin. Müşterilerimiz veresiye defterlerinin kapandığını öğrendiklerine çok mutlu oluyorlar. Dua ediyorlar" diye konuştu.