Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendiTOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pandemi nedeni ile pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlarında arazide gezinen nesli koruma altındaki 2 karaca, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Çevredeki bir kişi, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?

Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor