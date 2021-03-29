Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika

Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi
29.03.2021 15:07
Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendiTOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tokat'ta 2 karaca, cep telefonu ile görüntülendi
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına kadar inen 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pandemi nedeni ile pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte, kırsal alanlar boş kaldı. Reşadiye ilçesi yakınlarında arazide gezinen nesli koruma altındaki 2 karaca, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Çevredeki bir kişi, karacaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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