Bu arada nisan ayının sonundan bugüne kadar enfeksiyon hastalıkları bölümüne yaklaşık 130 kişinin başvurduğu, bunlardan 3'ünün ise KKKA hastalığı şüphesiyle vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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