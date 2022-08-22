Tokat'ta son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi enfeksiyon hastalıkları bölümüne başvurdu.
KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada nisan ayının sonundan bugüne kadar enfeksiyon hastalıkları bölümüne yaklaşık 130 kişinin başvurduğu, bunlardan 3'ünün ise KKKA hastalığı şüphesiyle vefat ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika