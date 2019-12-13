Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

6 saat önce

TOKAT'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı.

Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı, System.String[]

TOKAT'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.

Almus Barajı'nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Balığın satışını yapan Celalettin Sevim, "2 metre uzunlukta, 110 kilo. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.


Almus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı
Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj

Son Dakika Haberleri
19:42 Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - Son Dakika
19:42 Fatih'te tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
19:41 Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:41 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada - Son Dakika
19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:42:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]