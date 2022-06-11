Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

11.06.2022 16:36

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan S. idaresindeki 60 ACJ 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Serkan İ. idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışanlara kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YORUMLAR
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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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