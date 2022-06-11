Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan S. idaresindeki 60 ACJ 571 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Serkan İ. idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışanlara kurtarma ekipleri müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçta sıkışan bir kişi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT