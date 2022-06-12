Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılara kurtarma ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan yarlılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. 8 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Yeşilyurt, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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