2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle Selim Ulaşlı idaresindeki 60 ZC 562 plakalı otomobil ile Mustafa Yılmaz yönetimindeki 60 BL 434 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Ulaşlı ile yanında bulunan Muhsin Bozdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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