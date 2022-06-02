İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

02.06.2022 09:57

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Battal Kürşat Sarıçimen'in kullandığı 60 AAF 260 plakalı otomobil ile Tuğba Demirel idaresindeki 45 ABV 870 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Neslihan Karagöz ve Gülçin Özen, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada Sarıçimen ve Karagöz'ün Kat Şehit Yalçın Öztürk İlkokulu'nda öğretmen oldukları ve okula gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement