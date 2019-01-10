Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 2 Tır Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Tokat'ta 2 Tır Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

42 dakika önce

TOKAT'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 TIR çarpıştı, sürücüler Sedat Özdil (23) ve Murat Çelik (39) yaralandı.

Tokat'ta 2 Tır Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı, System.String[]
TOKAT'ta yoldaki buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 2 TIR çarpıştı, sürücüler Sedat Özdil (23) ve Murat Çelik (39) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat- Sivas Karayolu'nda, Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat yönüne giden Sedat Özdil yönetimindeki 31 ASV 98 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Murat Çelik yönetimindeki 60 VD 009 plakalı buğday yüklü TIR'a çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çelik yönetimindeki TIR şarampole devrildi, dorsesindeki buğdaylar yolun yanında bulunan tarlaya saçıldı. Kazada, TIR sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler Murat Çelik ve Sedat Özdil, ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bu arada Sivas yönüne giden Nazmi Erdemir (53) yönetimindeki 34 VS 7814 plakalı, kapalı kasa araç da şarampole düştü, yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:23 Kaynak: DHA

Murat Çelik, Tokat, 3. Sayfa
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