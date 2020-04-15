Tokat'ta 2 vaşak görüntülendi - Son Dakika

Tokat'ta 2 vaşak görüntülendi

TOKAT'ın Almus ilçesinde görevden dönen 112 ekipleri arazide iki vaşağı görüntüledi.

Almus'ta görevlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen 112 ekipleri ilçe merkezine 1 kilometre mesafede 2 vaşak gördü. Ekipler arka arkaya yürüyen vaşakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ormanlık alana doğru yürüyen vaşaklar bir süre sonra gözden kayboldu. Soyu tükenme tehlikesi altında olan vaşakların görüldüğü bölge ekipler tarafından Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildi.