Tokat'ta 2 yayanın yaralandığı kazada sürücü kusurlu bulundu

Tokat'ta yaya geçidinde 2 genç kızın yaralandığı kazada sürücü kusurlu bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu 2 genç kızın yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü kusurlu bulundu. Trafik ekipleri tarafından tutulan raporda genç kızların çarpmanın etkisiyle yaya geçidinden ileriye doğru savrulduğu kaydedildi. Hafta sonu meydana gelen kaza şöyle gelişti; Gaziosmanpaşa Bulvarında İ.G. ve arkadaşı Z.Ö. kendilerine yol vererek duran minibüsün önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada H.A. (55) idaresindeki 58 BK 163 plakalı hafif ticari araç, önlerine çıkan ve 17 yaşlarındaki genç kızlara çarptı. Kazanın etkisiyle önce aracın camına çarpan ardından da yola savrulan genç kızlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT