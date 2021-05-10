Tokat'ta 20 koyun telef oldu, zehirlenme iddiası üzerine inceleme başlatıldı - Son Dakika

Tokat'ta yaylaya göç eden sürüdeki 20 koyunun telef olması üzerine incelme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Uğrak köyünde hayvancılık yapan Mustafa Ürer, havaların ısınmasıyla birlikte beslediği küçükbaş hayvanlarla yaylaya göç etti. Eyrep ve Tekneli köyü arasındaki yol güzergahından geçen sürüdeki hayvanlardan bazıları birkaç gün ara ile telef oldu. Gebe hayvanların da telef olması besicileri üzdü. Ürer'in, otlara ilaç dökülmesi sonucu hayvanlarının telef olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından telef olan hayvanlardan numune alındı. Hayvanların toksin madde nedeniyle zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söz konusu iddialarla ilgili adli makamlarca incelme başlatıldı. Numunelerin yapılacak olan analizlerinin ardından küçükbaş hayvanların kesin ölüm nedeni tespit edilecek. - TOKAT