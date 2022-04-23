TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika
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TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU

23.04.2022 12:39

TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki program, Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Ardından kutlamalar Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Burada öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü kutlama alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuklara bayrak ve balon dağıttı. Program halk oyunları gösterisi ile son buldu.

TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU
TOKAT'TA 23 NİSAN COŞKUSU

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Kaynak: DHA

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