Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi - Son Dakika

Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi

17.11.2020 14:59
Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı 24 yıl sonra yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı 24 yıl sonra yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Tokat Belediyesi işbirliğinde asfaltı tamamlanan Gaziosmanpaşa Bulvarı yenilendi. Hıdırlık Köprüsü ile Geyraz Mahallesi çevre yolu kavşağı arasında kalan 6 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yenilen bulvarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gaziosmanpaşa Bulvarımız en son Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 1996 yılında asfaltlanmıştı. Yaklaşık 24 yıldır kullanılan bulvarımız yıpranmış ve deforme olmuştu. Aynı zamanda altyapıya da zarar veriyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce şehrimizi ziyaretleri sırasında bulvarımızın asfaltının yapılması konusunda talebimizi sunduk ve bakanlığımız ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hamdolsun 6 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfalt kaplamasını tamamladık. Bugün itibariyle de Gaziosmanpaşa Bulvarımızın şerit çizgileri çekildi. Hıdırlık Köprüsü'nden Geyras mevkii çevre yolu girişine kadar olan kısımda şehirlerarası standartlara uygun şekilde çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Başkan Eroğlu, yaklaşık 5 milyon TL'lik maliyetle tamamlanan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. - TOKAT

Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi
Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi
Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi

Tokat Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 24 yıllık yol yenilendi - Son Dakika


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