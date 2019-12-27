Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek - Son Dakika

Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında kentte 240 bin ceviz fidanın dikileceği söyledi.

Tokat'ta 240 bin ceviz fidanı dikilecek, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tarım Tokat Projesi kapsamında kentte 240 bin ceviz fidanın dikileceği söyledi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda 2023 Tokat Vizyonu kapsamında Tokat Valiliği önderliğinde başlatılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Tokat ve Orman Tokat projeleri kapsamında ceviz, narince üzümü ve geç turfanda meyvecilik bahçelerinin kurulması projeleri değerlendirildi.

Tarım Tokat Projesi hakkında bilgi veren Balcı, "Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde 600 dekar alanda 8 bin 800 ceviz fidan toprakla buluştu. Çiftçimizin zenginleşmesi için üretime tam destek veriyoruz. Tokat'ta 15 bin dekar alanda 240 bin ceviz fidanı dikilecek." dedi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Orman İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı, TKDK İl Müdürü Fevzi Çiçek, Fidanlık Şefi Salih Eraydın da katıldı.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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