Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Ekonomi Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı

Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Tokat ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlandı.

Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Tokat ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlandı." dedi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını ifade eden Aydın, "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Tokat'ta 15 Nisan'da başlayan sulama sezonu 1 Ekim tarihi ile tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Tokat ve ilçelerinde 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tokat ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 243 bin 490 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon lira katkı sağlandı."

Aydın, Tokat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BluTv CEO'su Behzat Ç'nin final yapacağı yönündeki haberleri yalanladı
Su Politikaları Derneği, olası büyük İstanbul depremi için su ve gıda uyarısında bulundu Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı "Ekonomik kriz var, yandık bittik" diyenlere ders niteliğinde sözler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:06:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 243 bin 490 dekar tarım arazisi sulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]