Tokat'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

TOKAT'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 420 köyden 251'inin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

TOKAT'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 420 köyden 251'inin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.



Tokat'ta kar yağışı sonrası köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarla, dün kapanan 420 köy yolundan 251'i yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Gökçe, "Kış süresince vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına İl Özel İdaresi ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz" dedi.



- Tokat

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