Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

TOKAT'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 420 köyden 251'inin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Tokat'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
TOKAT'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 420 köyden 251'inin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Tokat'ta kar yağışı sonrası köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarla, dün kapanan 420 köy yolundan 251'i yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Gökçe, "Kış süresince vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına İl Özel İdaresi ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz" dedi.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:12 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:36:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 251 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]