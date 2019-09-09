Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

38 dakika önce

Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildiTOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi, System.String[]

Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi

TOKAT'ta, Muharrem ayı dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirilerek, kent sakinlerine aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meyda'nında ve Ali Paşa Cami'nde öğle namazı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 263 yıldır devam eden Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı geleneği olarak aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Vali Ozan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Aşure dağıtımı esansında ise kısa bir süre izdiham yaşandı.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, vakıf kurulurken, önemli günlerde hayır faaliyetlerinde bulunulması şartı getirildiğini belirterek, Bugün dağıtılan aşureler, 1756 yılında kurulan Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı'nın hayır şartının yerine getirilmesiydi. Hacı Abdullah Vakfı'nın 263 yıllık hayır şartını yerine getiriyoruz. Her yıl olduğu gibi aksatmadan devam ediyoruz. 3 bin adet aşure dağıtıyoruz. Darısı bir sonraki hayır şartımıza diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu getirdi
Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 263 yıllık 'hayır' şartı yerine getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]