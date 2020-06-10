Tokat'ta 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.S.'nin Almus ilçesine, kaçak cep telefonu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ilçe girişinde N.S.'ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada mobil cihaz kayıt sisteminde kaydı bulunmayan farklı markalarda 264 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan N.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı