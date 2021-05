Tokat'ta 27 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapan leylekler ilçenin maskotu oldu - Son Dakika

Tokat'ta Niksar Müftülüğü Sanayi Camisi kubbesine 27 yıldır yuva yapan leylekler, ilçenin maskotu haline geldi.

Niksar ilçesi Sanayi Sitesi'nde 1994'te inşa edilen caminin kubbesi, hemen ardından leyleklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Kubbeye yuva yapan leylekler, yazı bölgede geçirdikten sonra sonbaharda yuvalarını terk ediyor. Cami imamı ve esnaf ise 27 yıldır düzenli olarak ilçelerine gelen leyleklerin yuvalarına özenle bakıyor.

Caminin imam hatibi Şirin Ali Yılmaz, AA muhabirine, leyleklerin her bahar yuvalarına döndüğünü söyledi.

Leyleklerin gelişi sırasında cami avlusunda toplanıp onları karşıladıklarını anlatan Yılmaz, eylülün ilk haftası itibarıyla da kuşların ilçeden göç ettiğini belirtti.

Leyleklerin vatandaşların da ilgisini çektiğini dile getiren Yılmaz, "Sanayi bölgesi olduğu için çok vatandaş geliyor. Vatandaşlarımız leylekler geldiği zaman görüntü alıyor. 'Kaç yavru yapıyor?', 'Her yıl geliyorlar mı?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Leylekler ilçemizin maskotu oldu. Her yıl geldikleri için vatandaş, özlemle mart ayını bekliyor. Her yıl cami cemaatimiz 8 Mart'ta ikindi namazından sonra toplanır ve ilk gelecek leyleği bekler. Alkışlayarak leyleğimizi karşılarız." diye konuştu.

Sanayi Sitesi'nde 22 yıldır esnaflık yapan Davut Erilgin de "Leyleklerimiz camimize her yıl gelir. Müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Bizler her yıl merakla leylekleri bekliyoruz. Sonbahara kadar burada kalıyorlar. Cami etrafına yem bırakır, beslemeye çalışırız. Onlar ilçemizin bir parçası." ifadelerini kullandı.