Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 295 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta 295 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Tokat'ta yoğun kar yağışı sonucu ulaşım sağlanamayan 424 köy yolundan 295'i ulaşıma açıldı.

Tokat'ta 295 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Tokat'ta yoğun kar yağışı sonucu ulaşım sağlanamayan 424 köy yolundan 295'i ulaşıma açıldı.

Tokat İl Özel İdaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl merkezinde 4 greyder, 4 kamyon, ilçelerde ise 17 greyder 38 kepçe ile 120 kişilik özel idare personeli karla mücadele çalışması yapılıyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapalı olan 424 köy yolundan 295'i ulaşıma açılırken, 129 köy yolunun ise kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. İl genelinde kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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