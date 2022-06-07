Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

07.06.2022 09:59
Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'tın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tokat'tın Pazar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.06'da 10,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirterek, "Çok şükür, şu ana kadar herhangi can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyor. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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