Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirterek, "Çok şükür, şu ana kadar herhangi can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyor. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA

Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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