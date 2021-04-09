Tokat'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Araçlarda bulunan M.M. (57), Z.D. (50) ve A.D. (56) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zile- Çorum kara yolu Üçköy mevkisinde plakalıları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet, hafif ticari ve otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle birbiriyle çarpıştı.

Tokat 'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

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