TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI

28.05.2022 19:17

TOKAT'ta, 1 otomobil ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 7 kadın işçi hafif yaralandı.

TOKAT'ta, 1 otomobil ve 2 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 7 kadın işçi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tokat- Turhal karayolu üzerinde yaşandı. Kent merkezine seyir halinde olan Berkant Doğan yönetimindeki 16 ANK 216 plakalı otomobil fren yaparak yavaşlayınca, aynı istikamete seyir halinde olan Alattin İnceman'ın kullandığı 60 S 126 plakalı işçi servisi arkadan çarptı. Bu iki aracın arkasından gelen Orhan İçbilir'in kullandığı 60 S 0164 plakalı işçi servisi de duramayarak önündeki araca çarptı. Zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan tekstil işçilerinden Meral Aslan, Meral Demir, Sevilay Ateş, Nevin Can, Yeşim Sağ, Fadime Arısoy ve Şifa Yıldırım hafif şekilde yaralandı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI
TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI

YORUMLAR
500
TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı TEM Otoyolunda 5'i karavan 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Edirne'de iki tır ve cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edirne'de iki tır ve cipin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 20:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement