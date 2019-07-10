Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 3 bin 600 öğrenciye eğitim desteği
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Tokat'ta 3 bin 600 öğrenciye eğitim desteği

1 saat önce

Tokat Valiliği, öğrencilerin liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında başarısını artırmasına katkıda bulunmak için yaz döneminde okulları etüt merkezine çevirdi.

Tokat'ta 3 bin 600 öğrenciye eğitim desteği, System.String[]
Balcı, Tokat, Güncel
Tokat Valiliği, öğrencilerin liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında başarısını artırmasına katkıda bulunmak için yaz döneminde okulları etüt merkezine çevirdi.
Valiliğin İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle hayata geçirdiği "Etüt Tokat Projesi" kapsamında lise son ve ortaokul son sınıfa geçen öğrencilere ücretsiz ders verilme başlandı.
Kentte 3 bin 600 öğrencinin yararlandığı proje kapsamında yapılan sınavla seviyeleri belirlenen öğrencilere, 23 kişilik sınıflarda seçilen öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.
Bu kapsamda 5 ortaokulda 8. sınıf öğrencileri, 4 lisede de 12. sınıf öğrencileri haftanın 4 günü eğitim alıyor, her hafta öğrenciler tarama testine tabi tutuluyor.
Eğitimlerin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, ziyaret ettiği Gaziosmapaşa Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Balcı, öğrencilere kaynak kitap dağıttı, öğrenciler de Balcı'ya kitap hediye etti.
Balcı, burada yaptığı açıklamada Etüt Tokat Projesi hakkında bilgi vererek, sınavlara hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Balcı, şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen bu proje ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gösterdikleri arzuyu tebrik ediyorum. Gelecek nesiller için bir şeyler yapmak lazım. Disiplinli çalışan çocuklar başarılı oluyor. Tokat'ın başarı anlamında ilk 20 içinde olmasını istiyoruz. Allah emeği zayi etmiyor. Bu etüt merkezleri Türkiye'ye örnek olacak."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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