Tokat'ta 3 bin kişiye aşure dağıtıldı
19 dakika önce
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Tarihi Ali Paşa Camisi'nde kurulan stantta Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar aşure dağıtımına ilgi gösterdi. Aşureler kısa sürede tükendi.
Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Aşure Günü. Sünnetçioğlu Vakfı adına bugün 3 bin kişiye aşure dağıtıyoruz." dedi.
1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İBB Meclisi'nde "Tayfun Kahraman" tartışması: Gezicileri İBB'ye atadınız