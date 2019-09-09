Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı
Son Dakika Genel Haber

Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı

48 dakika önce

Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramıTOKAT - Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'Aşure Günü' dolayısıyla 3 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı, System.String[]

Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı

TOKAT - Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'Aşure Günü' dolayısıyla 3 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde geleneksel olarak düzenlediği aşure dağıtım etkinliği, bu yıl da devam etti. Ali Paşa Camii önünde namaz öncesi 2 bin, namaz sonrası ise bin kişi olmak üzere toplamda 3 bin kişiye aşure ikramı yapıldı. Dağıtımların öğlen namazı çıkışında gerçekleşen kısmına Tokat Valisi Dr Ozan Balcı ve Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da katıldı. Vali Balcı vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Etkinliğin yıllardır kentte yapıldığını söyleyen Semih Bulut isimli vatandaş, "Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı namına Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün her yıl yaptığı bu etkinlikle birlik ve beraberlik olgumuz hep diri kalıyor. Hem vakıfa, hem de dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kerbela şehitlerimiz başta olmak üzere de tüm şehitlerimizi anıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik edilen dualarla son buldu.

Tokat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı
Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:39:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]