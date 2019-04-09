Tokat'ta 3 Çocuk Annesi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
1 saat önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından Semra Karaca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde Kelkit
Çayı kenarında piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 kadından Semra Karaca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı kenarında piknik yapan aileden 3 çocuk annesi Semra Karaca (35), ayağı kayması üzerine ırmağa düşmüştü Kadını kurtarmak için suya atlayan Halime K. (19) ve M.O. (17) boğulma tehlikesi geçirirken, vatandaşlar kadınların yardımına koşmuştu. Sudan
kıyıya çıkartılan kadınlardan durumu ağır olan Semra Karaca ile M.O, Reşadiye'de yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Yaşam mücadelesi 3 gün süren Semra Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaca'nın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Reşadiye Merkez
Camisi'ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Karaca'nın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Olay da boğulma tehlikesi atlayan 17 yaşındaki M.O'nun Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin devam ettiği hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi. - TOKAT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:52 Kaynak: İHA
26 Kattan Yere Çakıldı, Mucize Eseri Burnu Bile Kanamadı!
Horasanlı Pala, 50 Yıldır Uzattığı Bıyıkları 1,5 Metreyi Geçti
Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi