Edinilen bilgiye göre, yangın, Devegörmez Mahallesinde Hüseyin Coruş'a ait binada çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ile ilgili inceleme başlatılırken maddi hasarla atlatılan yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika

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