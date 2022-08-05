Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
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Tokat'ta korkutan yangın

05.08.2022 11:04
Tokat'ta korkutan yangın

Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Devegörmez Mahallesinde Hüseyin Coruş'a ait binada çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bina sakinleri yangını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ile ilgili inceleme başlatılırken maddi hasarla atlatılan yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
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