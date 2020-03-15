Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik kız, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Güneş Ceylan, dün, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Yıldız Apartmanı'nda 3. kattaki evlerinin açık penceresinden dengesini kaybederek düştü.

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