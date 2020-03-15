Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı

6 saat önce

Tokat'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ta 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk kurtarılamadı, System.String[]

Tokat'ta 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Güneş Ceylan, dün, Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Yıldız Apartmanı'nda 3. kattaki evlerinin açık penceresinden dengesini kaybederek düştü.

Kızının düştüğünü gören anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ceylan, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik kız, merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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