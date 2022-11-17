Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika
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Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

17.11.2022 07:35

Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

TOKAT - Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu. Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika
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